副總統賴清德在市議員謝志忠及前議員翁美春的陪同下，5日到台中豐原鎮清宮進行公投宣講。（陳淑娥攝）

副總統賴清德在市議員謝志忠的陪同下，5日到台中豐原鎮清宮進行公投宣講，他表示，針對四大公投，他若是台中人會優先關心「珍愛藻礁」，因為牽涉到台灣人員的安全，若不停建，2年後三接可順利啟用，每年可供應137億度電，改善北部電力不足及中部煤炭發電空汙問題。賴強調，四項公投牽涉到環境、人員、經濟以及民主的安全，這四個安全環環相扣，影響到國家安全。

賴清德指出，他若是台中人會優先關心「珍愛藻礁」，因為牽涉到台灣人員的安全，桃園大潭發電廠建好了，機組也組好了，公投是要求政府停建天然氣接收站，若不停建2年後就可順利用電，1年可供應137億電，可以改善北部不足，以及改善中部煤炭發電的空汙問題。

第二則是優先關心反萊豬公投，政府有嚴格把關，如果台灣願接受國際規範，就會歡迎台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有利於中部中小企業發展。

至於公投綁大選部分，賴清德表示，上次九合一亂象大家都還記得，10張公投票綁大選，民眾選舉選到一肚子氣，公投是爭取很久的，要讓民眾做主人，不能這麼隨便要隆重，要讓中央報告讓人民了解，公投是決定事情，選舉是選人，分開才能創造雙贏。

賴清德最後強調，核四遷建牽涉到台灣環境安全；珍愛藻礁是牽涉到台灣人員的安全；反萊豬進口是牽涉到台灣經濟安全；公投綁大選是牽涉到台灣民主的安全，這四個安全環環相扣，影響到國家安全，大陸封鎖台灣國際空間，日、美、澳都喊聲，都要求大陸不能衝動，兩岸要維持和平，國際這麼關心台灣，萬一四項公投都通過，反對政府，在國際上對台灣非常不利。

市議員謝志忠也帶動現場氛圍為，問鄉親12月18日會不會出來投票？要不要投「四個不同意」？請在外求學、工作的子弟，回到故鄉投下四個不同意？現場民眾通通舉手。謝志忠進一步表示，大家通通在媽祖前舉了3次手，說話一定要算話，眾人全都笑翻，氣氛熱烈活力十足。