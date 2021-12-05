疫情帶來線上購物、物流配送需求急速增加，服務全球30多個市場的海柔創新(HAI ROBOTICS)最新宣佈建立台灣團隊，引進全球箱式倉儲機器人系統，並將於12月15～18日舉行的第26屆台北國際物流與物聯網展覽會上，實際展示自動化倉儲技術。

海柔創新成立於2016年，仍是新創事業，2021年甫完成C、D輪融資，公司累計融資超過2億美元。該公司總部位於中國深圳，現有員工1200多人，在香港、日本、新加坡、美國和荷蘭設有5家子公司。該公司表示，在成立台灣團隊之前，海柔創新已在台灣成功實施第一個第三方物流的倉儲自動化計畫，為台灣團隊的組建及業務拓展打下堅實基礎，近兩年疫情點火的電子商務繁榮，業者體會到提高倉庫效率、減少人工勞動，方能促使倉儲自動化進行變革。

海柔創新認為，創新研發的解決方案非常適合台灣市場的第三方物流 (3PL)、零售和商超、消費電子、醫療保健等多場景的倉庫和配送中心。台灣團隊的成立意味著該公司能夠將其解決方案本地化，應用於眾多頗具市場潛力的領域，隨著智能物流技術的應用越來越深入，物流運營也會變得更加敏捷高效。

該公司曾在台灣某醫療保健配送中心項目中，為客戶4000 平方米的倉庫部署了庫寶解決方案，提供超過27000個存儲庫位，貨架高度達到5.27m。該倉庫使用36個庫寶機器人，10 個用於出庫任務的輸送線工作站和 3 個用於入庫任務的輸送線工作站，該解決方案每小時可處理約 900 個周轉箱。