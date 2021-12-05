台北市政府配合中央五倍券政策推出「台北熊好券」，自11月5日開始使用至今，已累積超過193萬筆交易，台北市政府預估，第200萬筆交易將在今天出現，預估將出現11位幸運兒，民眾將可獲得價值3000元大滿貫的加碼禮票券。

台北熊好券共計有113.7萬份，分為住宿、響購、藝文、運動及市集等5種卷別，11月19日時熊好券圖突破第100萬筆交易，獎落萬華，幸運兒可獲得台北通系統自動派發價值3000元的「大滿貫」加碼禮票券，如今又再度加碼。

北市府表示，為感謝全台民眾使用熊好券支持台北市店家、振興台北經濟，提供台北熊好券第200萬筆交易前、後各5位消費者，合計11位幸運兒，價值3000元的「大滿貫」加碼禮，包括住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。

北市府秘書長陳志銘表示，熊好券目前的交易筆數已超過發行數的35％，北市府近期也將公布第二波熊好券的登記日期，他也邀請全台持有熊好券的民眾，趕快來台北消費、把熊好券用好用滿，還有機會獲得第200萬「大滿貫」交易加碼禮。