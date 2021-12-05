1218公投即將到來，不只護藻礁公投方站出來，大學青年今(5)日於立法院召開記者會表示，第20案公投的三接遷址，不能只看眼前3年的2025非核家園，而是30年後的2050淨零碳排，呼籲青年1218返鄉投下三接遷址的同意票，讓藻礁能相依相生直到下一代。

全台許多大專院校學生在藻礁導覽、淨灘、公投連署、講座等場合認識彼此，集結成立「青年挺藻礁」，將持續監督政府的能源轉型以及藻礁生態保育，也對政府過於重視過渡能源的天然氣，忽略其它更長遠的人文、生態與經濟提出批評。

清華大學人文社會學院學士班學生王偉軒表示，擔任藻礁導覽志工3年，不只關心自己家鄉的環境議題，「藻礁就是藻礁，無關藍綠，不應該成為政治口水的陪葬品，自己希望三接遷走，但不希望在台灣任何其他地方，面臨跟我家鄉一樣的受壓迫。」

東海大學景觀系謝瑞恩指出，三接亂象源自沒有聽證會，政府遲遲沒有舉辦聽證會，因為沒有聽證會，民眾一直有著缺電的擔憂而無法做選擇。不民主的過程，很可能讓無法發聲的土地接續被犧牲，環境保留或能源開發，不該是藍與綠的二分題。

海洋大學海洋生物研究所學生蔡都樣表示，台灣的用電量已經超出島嶼的環境負載力，並擠壓到這些生態敏感區，「如果為了25年的能源計畫，破壞7000年的藻礁，在這樣的取捨下，顯然是不理性的價值取捨。」

台師大環境教育所學生王南昕指出，台灣的電價是全東亞最低，是因為政府補貼浪費電的人，這次COP26會議上，就要求各國政府移除不當補貼，如果不改革，電力永遠不夠用的！台灣過去放任的用電管理，現在政府用缺電恐慌人民，讓人難以接受，呼籲青年公投要返鄉投下支持三接遷址的同意票。