鄧佳華日前宣布離開連千毅團隊，揚言「脫離舒適圈」，更轉換跑道當起外送員，不過自爆是用朋友帳號跑單後，害慘全台Uber Eats外送員，全被強制下線確認身分，近來更透露有許多業者找上門，更獅子大開口喊價「10萬元價碼」。

根據《NOWnews今日新聞》報導，鄧佳華透露至有很多業者想挖角他去直播和表演，一場直播就開價約5、6萬元的價碼，不過對於此價格似乎不甚滿意，認定自己至少有10萬元價碼行情的他，表示仍在仔細評估中，接著更透露有馬來西亞業者找上門，但由於在海外，目前暫時不會列入考慮項目。

鄧佳華日前透露一天能夠接200單，收入比律師可觀多了，但隨後貼出與友人對話截圖，只見對方質問：「跑單結束後，系統會強制離線，跳出身分驗證畫面，不知道是不是跟你有關，你說你有跑單，又貼出獎金62單畫面」，接著坦承用朋友帳號跑單，導致全台Uber Eats外送員全被強制下線確認身分，但他似乎沒有反省之意，反而興奮直呼：「所有uber eat為了我要強制驗證，這是我的榮幸」。

鄧佳華改行當外送員時，被前老闆連千毅狠酸，甚至氣到求償2千萬，兩人疑似已經撕破臉，不過日前連千毅就在臉書開直播，表示：「鄧佳華正在表演阿魯巴」，只見鄧佳華在鏡頭前與日文女神「長瀨昆妮」熱舞，似乎已經恢復昔日關係，對此，鄧佳華解釋：「那是重播的」，更強調兩人已經沒有交集。