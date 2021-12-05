挪威一場企業聖誕派對爆出百人確診新冠。

挪威一場企業聖誕派對已經變成超級病毒趴，至今約有100人確診，目前已經確定有13人感染Omicron變異株，官員警告可能有多達60人感染Omicron，已知所有賓客都完整接種過新冠疫苗，所幸確診者症狀都輕微，沒有人住院。

路透社報導，挪威再生能源公司Scatec上11月26日在首都奧斯陸（Oslo）舉行聖誕派對，不料之後傳出一名參與派對的員工確診，另外派對上至少有一名員工剛從南非返國，挪威官方後續讓員工進行病毒檢測，至今傳出120名賓客中有多達100人確診，讓挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）高級醫生艾未茲蘭德（Preben Aavitsland）形容這起派對為「超級傳播事件」。

官方也證實確診者中有13人感染Omicron變異株，不過艾未茲蘭德警告，官方預期至少有60名賓客感染Omicron，讓這場聖誕趴成為南非以外最大的Omicron群聚事件。

報導指出，120名賓客全數都完整接種新冠疫苗，在出席派對前也都有出示病毒檢測陰性證明。

挪威官方表示，目前所有確診者的症狀都屬輕微，沒有人住院。