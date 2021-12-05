大S（徐熙媛）和汪小菲（現改名：汪少菲）日前官宣離婚，女方強調雙方和平分開，大器祝福前夫永遠會過得比自己更好。至於兩人生的一對兒女，雖是共同撫養，但目前跟著大S在台灣生活，汪小菲則在大陸拚事業。今（5日）凌晨，他發文抒發想念女兒的心情，還回覆網友要他帶回女兒的留言，意外引起話題，該篇貼文目前已被刪除。

汪小菲在微博上傳自己年少及愛女小玥兒在海邊玩沙的照片，感性地表示：「那年爸爸自己帶你去海邊，現在你也長大了，和爸爸長得一模一樣，想你我的寶寶。」短短4句話道盡想念女兒的心酸，另一個影片的背景音樂是周杰倫《回到過去》，似乎相當懷念過去一家四口歡樂的時光，反觀現在卻隔著一片台灣海峽。

汪小菲真的非常思念女兒，在留言處喊話：「爸爸想你」令陸網友看得不捨，認為奶奶（張蘭）應該也很想念，建議汪小菲「要回來吧，我們內地三觀比較正」釣出本人親身簡回「I」讓外界好奇真正涵義，有網友分析可能是贊同、收到或支持的意思，猜測汪小菲打算把女兒接回大陸。

汪小菲非常思念女兒。（圖／微博@汪少菲）

汪小菲用「I」字回覆帶回女兒的留言。（圖／微博@汪少菲）

大S、汪小菲結婚10年，如今不再繼續扶持，膝下一對兒女的動向也備受關注，根據《聯合報》報導，大S表示汪小菲很愛小孩，雙方會共同撫養，目前孩子先跟自己住，但未來會依照兒女意願，住哪裡都有可能，協議離婚時也非常尊重小孩的選擇。

兩人分開的聲明文也彼此感謝對方這10年的付出，儘管做不成夫妻，未來仍會以朋友、父母的身分，給予孩子愛與陪伴，一起養育孩子成年，盼外界能給予雙方更多私人空間。