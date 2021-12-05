截取自微微笑廣播網畫面

共機擾台威脅加劇，1996年台海飛彈危機時研擬出「18套劇本」的前陸軍司令胡鎮埔今天表示，當時對於總統啟動戰爭機制的「啟戰指導」等細節，都有詳細寫出。外界擔心共軍是否可能展開「奪島計畫」，他說，太平島有防衛性武器和馳援計畫，並有奪永興島的「恐怖平衡」，「我們有信心可以應付這個危機」。

台海飛彈危機爆發時，胡鎮埔擔任國防部作戰參謀次長，他今天接受前總統陳水扁節目專訪表示，當時副參謀總長李建中把他找去，告訴他面對如此重大的軍事威脅，不光要有作戰計畫，還應該寫出劇本，因為我們是民主國家，國家戰爭啟動必須有機制和步驟。

當時李建中要求胡鎮埔，針對敵情的威脅，研判它的可能性，並製作出幾套劇本，針對每一個可能發生的狀況，摹擬推演可能的因應對策和作為，並向當時的總統李登輝報告。

胡鎮埔表示，這份劇本主要內容為，一旦事情發生，參謀總長必須去面見總統，建議總統召開國家安全會議，會議中有哪些人參加？每一個參加人員要報告什麼內容？還有參謀總長的報告詞、總統結束會議啟動戰爭機制時的「啟戰指導」，都詳細寫出來。

當時由李建中擔任共軍，胡鎮埔擔任國軍，每天針對可能的作戰因應問題進行摹擬，胡鎮埔透露，他每天都在副總長辦公室，李建中一天會丟出幾個問題，由他接招，就這樣每天毫不間斷，大概持續有半個多月時間，才完成這套劇本大綱。

他再根據大綱，著手去寫劇本，但胡鎮埔也強調，這份劇本不是他一個人研擬，下面還有陸海空作戰幕僚，以及上級長官的指導，針對三種不同軍事威脅，十幾個共軍的可能行動，依照共軍意圖、能力及準備等狀況去判斷，並提出對策。

共機近期擴大擾台威脅，陳水扁也詢問，外界擔心共軍是否會發動太平島的「奪島計畫」，對此，胡鎮埔認為，搶奪太平島不是單純的守備問題，它有南海協議，有國際關係存在，必須和平解決爭端共同開發。

他說，如果共軍不顧一切要去奪太平島，目前島上也有防衛性武器，官兵平時也都針對各種可能狀況進行演練，並有相關公式「我想（奪島）不是那麼容易」。

此外，胡鎮埔也表示，國軍有「衛疆計畫」，一旦發生戰爭予以馳援，當然他說，時間上可能緩不濟急，但「你打我太平島，我也可以打你永興島」，彼此具有恐怖平衡，因此就這個問題來講，「其實大家不必多慮，我們有信心可以應付這個危機」。