民生物資漲聲響起。理財作家李雅雯表示，近日去大賣場採買，發現常用的抹布以前一包129元，現在卻漲到149元，漲幅超過1成5，令她嚇到縮手「這個漲幅已超乎我的想像了」，貼文曝光後，有網友人表示鄉下的豆漿從一杯10元漲到15元，質疑「原物料有漲這麼多嗎？」李雅雯也說，因為黃豆漲5%，導致豆漿的漲幅飆到50%。

李雅雯3日於個人臉書粉專《十方富裕人生（心靈、夢想、財富）》發文指出，去大賣場採買時，本想購入常用的抹布，但卻意外發現價格調漲，從以前一包129元變成149元，「整個把我嚇到縮手，這個漲幅已經超乎我想像了」。

李雅雯感慨地說，物價的漲幅已遠遠超過我們的薪資，即便現在有調薪，一年也不過5%左右，但物價漲幅已經接近到10%了，她認為若不做投資或理財，未來的生活壓力只會愈來愈大，更好奇問「在大家的生活周遭，有什麼東西已經漲到嚇死人呢？」

疑問一出，不少網友也有感而發，「鄉下地方一杯豆漿原本10元，現在也漲到15元，原物料有漲那麼多嗎？」、「以前豆漿一包5元袋裝，現在一杯15」。對此，李雅雯查了黃豆期貨的價格說，「今年黃豆漲了5%，但豆漿卻漲50%」。

其他人則說，「波蘿麵包小時候賣15元，一個手掌大，現在30元一個，手掌都滿不了」、「蔥啊！上周末買一小把59元，這還是特價後的價格」、「拿1000元到賣場，也買不到什麼東西就花完了？」