中國叫車平台滴滴出行從美國下市，並準備赴香港上市。此舉被解讀為滴滴已與中國達成共識，資料安全、內部審查都已達到要求。未來滴滴也可能成為其他叫車平台在港上市標準。

中國網路叫車平台巨頭滴滴出行，6月30日在紐交所上市，隨後遭到中國當局強力監管，股價一路走低。12月3日宣布自美股下市，準備回到香港二次上市，結束156天的赴美上市之旅。

新京報引述相關人士表示，滴滴出行從美股退市與赴港股上市的時程將同步進行，從美股退市有「私有化」和「轉板」兩種模式，滴滴更傾向於後者，面臨的法律問題與成本較少。

報導進一步分析，滴滴出行宣布啟動在香港上市的準備，透露出滴滴在上市的問題上，和中國的監管部門達成了一致，因此被允許轉道港股。包含滴滴在合規、資料安全等層面的整頓工作，已經完成或接近完全。

只不過「從美股退市，登陸港股」仍有一些困難有待克服。

報導提到，按照過往經驗，網路叫車平台企業在美股上市容易，但登陸港股並非易事。2020年10月，「滴答出行」首次向港交所遞交招股書，成為中國網路叫車業第一家宣布IPO的企業。今年4月，滴答出行應相關部門要求，重新向港交所遞交招股書，然而目前上市仍無進展。

報導引述業內知情人士指出，今年上半年，中國網路叫車平台紛紛計畫上市，原本在滴答出行於港交所遞交招股書後，滴滴出行、哈囉出行也曾希望在港股上市，但網路叫車被視為新型態產業，具特殊性，在滴答出行的上市遲遲沒有結果後，滴滴出行、哈囉出行等企業開始轉向美股。

今年4月，哈囉出行首次提交IPO申請，計畫在美掛牌上市。不過7月28日，哈囉出行取消了在美國上市的計畫。當時哈囉出行對外表示，會根據國家監管要求和資本市場環境，適時推進IPO事宜。

報導提到，滴滴出行如果能順利回港上市，可能改變叫車平台業申請在港股上市的困境，有利加速其他平台赴港股上市。未來滴滴的案例也可能成為其他叫車平台在港上市標準。（編輯：朱建陵）1101205