新竹街口攻城獅球團於季前舉辦「獅紫軍會員日」，攜手本季會員至攻城獅訓練基地LIONEERS HUB同歡，吸引破百位獅紫軍共襄盛舉。攻城獅球團規劃豐富活動，包含完整LIONEERS HUB導覽、PLG聯盟開幕戰直播派對、球星簽名會與獅紫軍球敘。

攻城獅球團自去年起即規劃多元球迷活動，今年更推出獅紫軍會員專屬活動，僅季票與獅紫軍權益會員能參與，盼透過獨一無二的球迷體驗強化與獅紫軍的情感連結，並提升會員的專屬尊榮感。

近期球團除了興建訓練基地外，也全面翻新主場館內包廂。本周末特別安排「獅王包廂」導覽，帶領獅紫軍會員搶先體驗包廂席超棒視野。季票會員邱先生表示：「看到球迷的支持能轉換在場內硬體升級上，讓我們覺得自己也參與了球隊的成長歷程，也更有支持的動力！」

本季攻城獅會員數成長破1倍，且居住在新竹的比例近5成，可見屬地經營策略漸有成效。高景炎總經理表示：「非常感謝獅紫軍會員們的信任，LIONEERS HUB是獅群成長茁壯的地方，也是攻城獅與獅紫軍共同的家，期盼今天物超所值的活動除了讓大家一窺職業球星的生活，也能感受到球團深度經營的決心。」

攻城獅主場開幕戰將於12月11日正式登場對上衛冕軍台北富邦勇士，球團特別舉行直播派對，邀請獅紫軍一同體驗PLG聯盟開幕戰熱鬧氛圍，全體隊員於活動尾聲驚喜現身，以簽名會感謝所有獅紫軍大力支持。

首次參與球迷活動的法獅與辛巴都興奮地說：「獅紫軍是我職業生涯中見過最瘋狂的粉絲們，在新竹打球很幸福！」法獅也透露今年新賽季他將會帶來更多瘋狂的慶祝手勢，期待獅紫軍能在現場一起吼起來。