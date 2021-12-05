一名女網友結婚後跟老公住在娘家，最近因為給爸媽的孝親費吵到和老公鬧離婚，她認為老公月領5萬，給她爸媽3萬元孝親費不為過，還大嘆「一定要為了孝親費，跟我爸媽爭吵成這樣嗎？」讓網友看了反過頭大罵女網過分，「妳才是那個自私的人！」

女網友在爆料公社App「匿名公社」發文，表示和老公交往5年，一開始以為嫁給他是正確的決定，「畢竟他父母不在了，我不用侍奉公婆倒也輕鬆」。所以婚前就討論好跟她爸媽住一起，但她爸爸對老公有偏見，時常吵架，尤其最近因為孝親費的事，吵到不可開交。

原PO指出，老公的公司因為疫情有受到影響，「但老公一個月賺5萬，就算給爸媽3萬也不為過吧？」不滿老公說自己的爸媽自己養，但她一個月也不過賺3萬，若都給爸媽，那她怎麼生活？

原PO表示，老公甚至很過份地說，她都沒有為家裡付出過，「我偶爾也是會負擔水電費、一些生活用品開銷，憑什麼說我都沒有為這個家付出？」老公也因此要跟她離婚，讓原PO嘆「為什麼又要這樣鬧？老公這樣是不是很不孝又自私？只顧自己，卻沒顧到我們的家」。

對此，網友紛紛留言：「所以妳3萬塊偶爾負擔家用，聽起來你心裡就覺得3萬塊已經不多了，還要妳老公每個月要付出3萬只剩兩萬生活，也太誇張！」、「妳才是那個自私的人！」、「賺5萬給3萬？妳會不會太過分」、「不用說了，離就對了！」