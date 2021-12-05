新北市副市長謝達表示「e起復蔬、全民相挺」與新北市推動好日子愛心待用餐理念相同，右2為三重禪淨中心監寺如宗法師，左1為佛光總會副秘書長覺多法師。（葉書宏攝）

佛光山慈悲社福基金會結合綠色公益基金會，推動「e起復蔬、全民相挺」，佛光會三重禪淨中心於今（5日）上午在新北大都會公園，舉辦「復蔬公益萬人路跑VEGRUN」，以「你跑步、我捐餐」號召眾人響應，吸引超過1200人參加，將捐3000份待用餐。

新北市副市長謝政達到場力挺，並與三重禪淨中心監寺如宗法師為路跑鳴笛。謝政達說，這項公益路跑與新北市推動待用餐理念相同，大家共同為農民、餐飲業者復甦努力，並照顧經濟弱勢族群。

參加者除三重、蘆洲13個佛光分會動員會員，更有三重婦女會、三重後備軍人、三重農會與三重區各里長熱情響應，社會局副局長許秀能、市議員王威元及多位議員助理亦參加，總計超過1200人參加實體路跑，另有線上響應，合計萬人3萬公里，每10公里捐出1份素食餐，可捐出3000份待用餐。

主辦單位並在活動現場設立簡易祈福法壇，三重禪淨中心監寺如宗法師和中華佛光總會副秘書長覺多法師並帶領眾人為國家祈福，還恭讀星雲大師為社會大眾祈願文。在祈福間，天空飄起毛毛細雨，如宗法師說，猶如為活動現場灑淨。

如宗法師表示，這兩年受疫情衝擊，百工百業均受到影響，尤其餐飲業者更是雪上加霜，因此佛光會從今年7月間發起「e起復蔬．全民相挺」活動，號召全國5千家素食餐廳參加，透過復蔬捐餐幫助整個供應鏈，也讓有生活需求者可以享用待用餐，幫民眾度過難關。

謝政達表示，感謝佛光會、綠色公益基金會等一起推動復蔬行動，新北市在8月間也推出「好日子愛心大平台待用餐」，共有1123家餐飲業者響應，可提供25萬多份待用餐，其中愛心加碼提供有4萬多份，目前已有363家發完，在eFOOOD待用餐平台上還有760家可以供應。