新冠疫情擔憂再起，國際油價波動趨緩，中油宣布6日凌晨零時起，汽、柴油各調降1.2元及1.3元。
調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.3元。
受COVID-19南非變種病毒Omicron引發市場恐慌以及伊朗核子協議重啟談判等因素影響，國際油價持續走跌。
影響所及，中油本週調價指標7D3B週均價下跌8.06美元，新臺幣兌美元匯率升值0.031美元，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油價格每公升實際各調降1.2元及1.3元。
中油表示，本週油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計110年至11月底止，中油共吸收78.7億元。
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