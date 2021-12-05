遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽頒發金點概念設計獎遠雄特別獎給「都市雨水膜系統」設計師賴翰宇。（遠雄文教公益基金會提供）

為推廣建築教育及培育優秀人才，遠雄文教公益基金會今年首度與「2021金點概念設計獎」合作，聯名辦理年度特別獎「遠雄特別獎」，祭出20萬元高額獎金，獎勵泛建築領域應用的創新概念作品。4日舉辦頒獎典禮，由台灣設計師賴翰宇的「都市雨水膜系統」脫穎而出，並由基金會執行長楊舜欽頒獎，期望未來帶動更多建築相關領域人才實踐創意，並鼓勵大眾關注永續議題。

金點概念設計獎每年匯聚世界各地的創新概念設計，是眾多新銳設計師或團隊亟欲一展身手的設計獎賽，也是發掘創意人才的重要平台。今年，遠雄文教公益基金會首度與金點概念設計獎合作，辦理年度特別獎「遠雄特別獎」，徵件泛建築領域應用作品，鼓勵設計師為現居生活環境大膽提出創新解方，從室內家居、景觀規畫、空間／居住解決方案、智慧住宅到永續城市議題，不分類別皆可報名參加。

此次由台灣設計師賴翰宇的「都市雨水膜系統」獲獎，其針對都市常見的雨水排放與逕流汙染問題，提出與建築整合的水循環系統設計，期望藉由建築立面的多種集水設施，增加雨水收集量，再經過濾與排水系統，將雨水轉換為乾淨水源貯存，供家戶或植栽灌溉使用，讓都市可以更加善用水資源，亦減少都市排水不易而導致逕流及汙染的困擾。「都市雨水膜系統」不僅通過複審，獲得金點概念設計獎，更在決審階段以創新設計提案脫穎而出，獲得本次遠雄特別獎殊榮。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，淨零與氣候風險一直是遠雄長期關注的議題，希望透過環境友善的概念設計，讓建築成為城市永續的推手，「遠雄特別獎」，希望鼓勵台灣建築、空間相關領域人才，並為新銳設計師日後實踐創意提供支持。同時，他也提到，「海綿城市」是近年世界各地建築界都相當重視的議題，「都市雨水膜系統」設計者能將議題深化，為都市水資源再利用的方式提出大膽構想，更符合基金會推動環境永續的概念，值得肯定。未來，也期望更多優秀人才提出創意發想，把夢想付諸行動，促進社會繁榮與經濟進步，打造永續未來。