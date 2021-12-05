關西鎮南山大橋堤岸的裝置藝術畫框，成為遊客拍仙草花田的打卡景點。（羅浚濱攝）

桃園仙草花節的仙草田面積有5公頃，在關西鎮南山大橋前有「仙草1分田」，搭配裝置藝術畫框和「金城武樹」及自然山景，呈現一幅優美的田園風光，目前仙草花已盛開，吸引很多遊客慕名而來，成為關西一日遊最熱門的打卡景點。

關西仙草聞名全省，一般食用的仙草若開花就沒用了，供欣賞的仙草品種為桃園1號或桃園2號，往年在南山里羅家書屋附近農田，有農民以自然農法做小面積栽種，一般在二期稻作要收割前開花，與金黃色的稻浪隨風擺動，相映成趣。

今年在南山大橋前左側有1分地的農田，由關西鎮鄉土文化協會栽種仙草花，12月初進入開花期，田邊有棵很像台東池上伯朗大道的「金城武樹」，橋頭堤岸設置白色雙畫框的裝置，讓遊客除在仙草花田拍照外，也能在畫框前或坐或站取景。

有遊客說，她們曾到楊梅上湖派出所對面的仙草花田拍照，並且可以走上觀景台往下俯瞰，看到紫色流線型的仙草花海，與一旁波斯菊相互映襯，的確很漂亮。

她們從網路得知關西也有「紫色祕境」後，也慕名前來打卡，發現南山大橋前的花田並不大，但周邊全是自然的田園風光，感覺梅楊的仙草花田就比較人工化了一點。

在「仙草一分田」拍照打卡後，可走過南山大橋在橋前土地公廟旁小路左轉，徒步走進早期「樟之細路」支線之一的「渡南古道」，沿途可尋找社區藝術家與居民共同完成的「故事陶柱」，每個柱子都記載著一個社區故事，同時還可掃描QRcode方式來閱讀，了解南山里的在地故事。