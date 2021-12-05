無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案第二階段連署，中選會3日公告成立，將於明年1月9日舉行投票，與台中市第二選區立委補選同一天。對此，國民黨台北市議員李柏毅表示，自己有個對政治沒興趣的朋友也有去連署，因為朋友認為林昶佐沒有身為立法委員的風骨和立場。

李柏毅昨（4日）在政論節目「少康戰情室」上表示，1月9日台中立委補選和林昶佐罷免，以他的角度來看，當然希望能將林靜儀和林昶佐雙殺，但是最終還是要看選民的選擇。

李柏毅指出，他有個朋友很不喜歡政治，但是卻去連署林昶佐的罷免，他問朋友為什麼？朋友的回應是，「環南市場事件讓他很不高興」，他的朋友不是不高興林昶佐搶話，而是不高興林昶佐向衛福部長陳時中鞠躬哈腰的樣子，因為林昶佐身為立法委員，卻對政府官員哈腰，到底有沒有身為立法委員的風骨和立場？

至於林昶佐的可能罷免結果，李柏毅直言，自己不知道，不過相信當地選民會給出最好的決策。