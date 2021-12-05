吳姓男子稱遭警方在拘留所毆打成傷，桃警公布監視器畫面證明他是和友人鬥毆，進入派出所前即臉上帶傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

網友發文恐涉及汙辱公署罪嫌。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方出動快打部隊制止。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

網路PO文討拍稱「被警痛毆」桃警公布監視器打臉 醉男慘了

臉好腫！有網友4日深夜在臉書發文稱遭桃園警分局武陵所員警帶回派出所毆打，並附上在派出所前拍的鼻青臉腫照，派出所公布監視器打臉，稱吳男和友人當天凌晨在KTV酒醉鬥毆，警方到場制止並帶回，還公布監視器表示吳男進所時即是滿臉傷，將對發文者依汙辱公署罪嫌究辦。

有網友在爆料公社發文稱4日凌晨4點多朋友吵架，警察把雙方帶回派出所，卻在拘留室把人架起來打，不但把他上手銬在牆上，還輪流毆打，痛批執法過當，強調都有配合盤查，卻求助無門，根本是官官相護吃案，還附上吳姓男子右眼紅腫一片、在武陵所前持診斷證明書「臉部和雙手、前臂挫傷」的照片。

桃園警分局調查後發現，2員警4日凌晨3點45分巡邏行經大同路凱悅KTV前，發現有數名酒醉男子口角，還拉扯互毆倒地受傷，立即通報啟動快打部隊到場控制，才知是5男2女至KTV歡唱結束準備離開，其中吳姓男子突然將預備搭計程車的楊姓友人攔下，並搧了他幾個耳光，2男一度被勸離後又開始互嗆動手互毆，支援警力隨即將2男依《社會秩序維護法》第87條帶返所內偵辦。

警方除公布2男叫囂互嗆遭制止的影片，也一併公布吳男進派出所時，就已右眼角帶傷，且不勝酒力，被2警架著返回派出所的影片。

桃園警分局副分局長吳富田嚴正駁斥，強調全程都有錄影可證，且員警詢問時吳男即自稱遭友人毆打受傷，網路發文虛構不實，意圖混淆大眾視聽，刻意醜化警察團隊形象，員警依法執行公權力絕不容惡意汙衊，貼文涉及汙辱公署或其他不法，將依法究辦。另外楊男在KTV現場咆哮挑釁員警，並以三字經髒話辱罵員警，已依妨害公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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