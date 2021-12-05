已故法國地質學家安朔葉，自1981年首次拜訪台灣，從事大地構造及演化研究，往後30年每年都如候鳥般的飛來，他對台灣的貢獻，公視紀實也推出的《大地之心 一位斷層上的法國人》來播出他曾到過的足跡，而炎亞綸也留意到此新聞，便幽默的在貼文寫下「我同學」。

法國地質學家安朔葉奉獻台灣30年。（圖／公視提供）

曾任教於法國居禮大學的安朔葉教授，1981年初次造訪台灣東部，發現此處地層年輕且活力旺盛，板塊、地殼、活斷層運動每天都在進行，是個天然的地質教室，於1998年在台東池上斷層放置5座潛變儀，瞭解到池上斷層經常天然「翻土」，造就了土壤中所帶來的礦物質和營養素，因而發現了池上米好吃秘密，而在來台期間也培育出十位地質博士，顯示出他對這土地帶來關愛。

《大地之心 一位斷層上的法國人》紀錄片於12月3日起至明年1月28日在公視播出，炎亞綸看到訊息後也開玩笑的留言「我同學」，也因這一句話讓不少網友更留意到這部關心台灣土地的紀錄片。

炎亞綸看到後也幽默留言引來更多關注。（圖/公視臉書）

而網友看了這部紀錄片也留言「拍得很動人，科學、人文交織」、「剛剛看完這個節目，覺得很感動。不只是安教授，所有用心踏實做學問、做研究的人，都值得我們的尊重和支持。謝謝公視和導演，讓我們看到這部紀錄片。」、「昨晚看完節目後，除了感動還是感動，台灣真的是寶島。」、「非常感人，用心，導演也很用心」、「真的很好看 一個外國人 比台灣人還懂台灣」。