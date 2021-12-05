台北市爆出一對夫妻檔鑽漏洞謊稱黃卡遺失，共打了8劑疫苗。北市衛生局坦言，該夫妻到北市許多醫療院所大吵大鬧，有一間醫院因當天系統當機而讓他們得逞，其他診所則因無法即時查核資料，事後上傳時才發現有問題，因診所並無介接系統，暫時無法解決，已通知各醫療院所注意這對夫妻擋。

北市一對夫妻各打了4劑疫苗，男子5月在醫院打了第1劑AZ，之後分別在6月、7月及11月底打了AZ、莫德納和BNT，他的太太也同樣打了4劑疫苗。

衛生局表示，他們去好幾間醫院、診所，謊稱黃卡遺失要求施打，也曾在醫院被拒絕大吵大鬧，當時還請警察協助趕走，兩個人並不是都一起行動，僅在醫院成功過一次，其餘都是在診所施打，當時醫院系統有狀況而成功偷渡。

衛生局指出，因為診所可殘劑，還有隨到隨打政策，若民眾非經由1922登記，以診所目前的系統，沒有辦法檢核民眾過去打疫苗的資料，因此要等到上傳資料時才發現有問題，讓這對夫妻鑽了漏洞，因診所系統原本就無介接資料，暫時無法解決，實在沒辦法苛責診所。

衛生局指出，因為發生幾次後察覺有異狀，已通知北市所有醫療院所注意這對夫妻，要裁罰民眾可能有點困難，會再研究看看，也呼籲民眾按照規定施打疫苗。