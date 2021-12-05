炎亞綸邀請合作多年的TAKUYA線上暢聊。（CL Creative ＆ Entertainment提供）

炎亞綸的網路節目《IconiA》，近日邀請與他合作多年的日本天王級音樂製作人TAKUYA暢聊，TAKUYA透露疫情期間沒事做，玩寶可夢成了生活樂趣，曾為了收集寶可夢卡徒步到秋葉原購買，至今花費約2、300萬日幣（約75萬台幣）收集寶可夢卡牌，收集卡牌的熱情讓炎亞綸非常驚訝，加碼爆料TAKUYA收藏價值超過4000萬的吉他寶庫已令他瞠目，炎亞綸忍不住問：「若最貴的吉他與最貴的寶可夢卡牌，同時掉到水裡，會先救哪個？」TAKUYA笑回：「寶可夢卡牌一碰到水就沒價值了，還是會先救吉他。」

TAKUYA是前日本搖滾天團JUDY AND MARY的吉他手，在音樂界享負盛名，2人熟識多年，炎亞綸自2012年發行的專輯《紀念日》、日本音樂盛會-夏日音樂季『a-nation』，到今年11月發行的首張英文專輯《Vacation》都是與TAKUYA合作；TAKUYA常受邀製作女偶像團體的歌曲，雖年紀已50歲，但對於寫出十幾歲女孩心情的歌詞還是很上手，為了更貼近年輕人的想法，會看很多流行動漫了解時下資訊。

訪問過程中TAKUYA一直抱著吉他，炎亞綸逗趣問是很想表演嗎？TAKUYA感性分享，炎亞綸的全英文專輯《Vacation》是他集結了長達6年的音樂製作結晶，這次受邀IconiA座上嘉賓，特別彈奏一段不插電版本，炎亞綸也自然跟著哼唱，讓TAKUYA大喊：「好想趕快開Live唷！」同時也是美食老饕的他並烙話，若疫情穩定一定馬上飛來台灣，與炎亞綸相約吃酸菜白肉鍋。