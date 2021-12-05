平時你會觀察自己的心跳快慢嗎？新竹馬偕醫院心臟血管外科主任蘇上豪分享，曾有研究結果指出「心跳越快越短命」的說法，並以靜止心跳每分鐘49下為基準，每增加10下壽命就會減少2年；除此之外，若是發現自己的心跳突然加快，很可能是身體在發出警訊，一定要趕快到醫院檢查。

蘇上豪醫師在YouTube頻道《健康2.0》表示，丹麥曾有一篇研究論文指出，在所有哺乳類動物當中，發現壽命比較短的老鼠、鳥類心跳都比較快，而壽命比較長的象龜1分鐘則只有跳19下；而另一篇論文則以靜止時的心跳每分鐘49下為基準，每增加10下壽命就會減少2年，不過蘇上豪醫師也強調，這項結果只針對身體未病變者，像是先天性患有疾病而導致心跳變慢的人則不包含在內。

博仁醫院副院長康志森也分享，瑞典哥德堡大學曾以50多歲男子為對象，進行靜止心律和死亡率有關的研究，結果顯示每分鐘心跳55下以下的人，罹患心血管疾病的機率不但比較低，而且和每分鐘心跳75下以上的人比較，死亡率足足低了一倍；而靜止心律如果在50~60歲時能夠維持穩定，未來罹患心血管疾病的風險將會降低44%。

另外蘇上豪醫師還提醒，如果發現自己的心跳突然變快，很可能是身體在發出警訊，像是他就曾經遇過因為痔瘡拉出血便的患者臉色蒼白、心跳加快，也有好幾個突然心跳變快的案例，查了好久才發現竟罹患癌症，因此他呼籲：「平時心跳指數突然變高的時候，就要趕快看醫生」。