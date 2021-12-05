大陸證監會副主席方星海5日在第17屆中國（深圳）國際期貨大會上表示，大陸期貨市場規模持續增長，統計市場資金總量已突破1.2兆元（人民幣，下同），比2020年底增長44.5％，更指出《期貨和衍生品法》已通過一、二讀，該法有望在2022年「三讀」正式發佈。他表示下一步市場建設要推進碳排放權、新能源金屬等期貨品種等創新工作。

此外，方星海表示，也要支持期貨行業領先公司加快發展，支持拓寬融資管道，可展開跨境經營，鼓勵符合條件的頭部期貨公司上市融資，努力打造一批資本實力雄厚、具有國際競爭力、以風險管理和資產定價服務為核心業務的衍生品和大宗商品服務公司。

在市場對外開放方面，方星海也指出，除繼續擴大特定開放品種範圍，也要深化已開放品種價格影響力，著力推動原油、PTA、鐵礦石等重點品種在區域定價影響力上形成突破，以及拓展多元化開放模式，穩步推進海外交割庫佈局，逐步實現「交易端引進來，交割端走出去」，推進制度型開放，引入更多境外交易者參與大陸市場。