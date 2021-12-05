民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外扯出網軍案外案，國民黨台北市議員羅智強5日在臉書指出，網軍固然可惡，但最可惡的仍是背後執政者，花大筆預算讓網軍賺得盆滿缽滿，因此在1218公投結束後，他將全力推動不分藍綠的「反政府養網軍公投」。

羅智強稍早在臉書以「反政府網軍公投」為題，直言林秉樞事件演變至今，已非單純的親蜜暴力案件，還扯出與網軍有關；他感嘆，民進黨用國家資源豢養的網路部隊，不但帶風向攻擊在野黨，瘋起來更是連自己人都打，把民眾耍得團團轉，各種假新聞假帳號，也嚴重傷害民主。

羅智強說，我們需要反政府網軍法，但這樣的法律，網軍的大金主民進黨政府絕對不會立法，只能用公投來立法，所以1218公投結束後，他建議在野陣營合作推動反政府網軍公投，公投的主文暫定為「機關首長以國家資源丶政府預算養網軍關10年」。

羅認為，林秉樞、林瑋豐、楊蕙如等人固然可惡，但最可惡的是背後的執政者，花政府大筆預算，讓網軍賺得盆滿缽滿，這些執政者才是罪魁禍首，因此他會努力推動反政府養網軍公投，若這次公投綁大選通過，也希望能夠併2022大選，「不分藍綠，反政府網軍，我同意。」