嘉義市中興路接近高鐵大道路口，今早8點多發生黑色賓士車自撞分隔島路燈後，反彈碰撞路邊1輛小貨車事故。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市中興路接近高鐵大道路口，今早8點多發生黑色賓士車自撞分隔島路燈後，反彈碰撞路邊1輛小貨車事故。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市中興路接近高鐵大道路口，今早8點多發生黑色賓士車自撞分隔島路燈後，反彈碰撞路邊1輛小貨車事故，4名傷者一度受困車內，李姓駕駛第一時間被路人協助救出，副駕駛座傷者頭部有4公分撕裂傷，後座2名男子擦傷，駕駛事後抽血酒測值已超標，涉及公共危險罪，警方正在偵辦中。

嘉義市消防局8點12分獲報中興路有車禍，立即派遣第一大隊德安分隊2輛救護車及1輛救助器材車前往，到場發現是賓士汽車疑似自撞路旁電線桿，導致車輛引擎室近乎全毀，當時駕駛已被熱心民眾移出車外，意識不清坐臥車旁，1名男性受困副駕駛座，後座2名男乘客意識清楚，僅些微擦傷，4人由救護車分別送往嘉義基督教醫院、嘉義榮民醫院、部立嘉義醫院做後續治療。

經警方初步調查，30歲李姓駕駛當時駕駛中興路往北，通過大同路後，疑似車速過快，加上道路微彎設計，賓士車因此失控，開上分隔島撞路燈，再往右彎撞到路邊的小貨車，而李男送醫抽血有酒精反應，呼氣酒測值也高達1.1毫克，將依公共危險罪嫌送辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障