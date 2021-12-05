湖人在洛杉機內戰敗給快艇之後有幾天的休息時間，到8日才會返回球場對上塞爾提克。總教練佛格(Frank Vogel)表示他沒有更換陣容的計畫，即使吞了敗仗，該是誰先發、誰替補、哪些球員留在場上的安排都不會改變。

佛格說：「我們相信現在的陣容安排。對於把球從保羅喬治(Paul George)這樣的人手中搶走，我們做的很好，在中距離區域快速移動去阻截他們的射手。我們只是有一步慢了，讓肯納德(Luke Kennard)在角落出現空檔，還有AD(Anthony Davis)幾次優異防守，對手投進高難度的球，但我們在那種情況相信自己的陣容。」

詹姆斯(LeBron James)末節因為採取侵略性防守，有幾次衝出來斷球而導致空門大露。佛格說：「顯然，今晚有幾次很傷，但是他們有很好的直覺，我們要他們遵守戰術，如果出現抄截的機會，我相信他們的直覺。今晚只是沒有成功而已，結果傷害到我們。」

湖人當晚的先發是韋斯布魯克(Russell Westbrook)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、詹姆斯、戴維斯、霍華(Dwight Howard)。湖人全場都沒有領先過，快艇末節藉著肯納德致命一擊，終場119-115獲勝。

《今日美國》分析，韋斯布魯克未發揮應有的攻擊力（10分9助攻），無法威脅到快艇的區域聯防，但他和霍華已經是表現比較好的球員了。戴維斯以高命中率（15投10中）攻下27分10籃板自然是表現最好的，至於詹姆斯就是末節賭博式防守的問題。