繼印度神童阿南德預言12月疫情、房地產、國際局勢恐有劇變後，一名多次預言未來世界的網紅「時空旅人」近日在TikTok上發布影片，指出12月25日這天可能會發生震撼世界的大事，且會永遠改變人類的生活方式。

這名自稱時空旅人的網友「@onetimetraveler」在TikTok抖音上發布許多預言影片，擁有約120萬人追蹤，近日他上傳幾部影片指出，人們必須注意12月份的2個日期，首先是12月20日會有8個人類從太陽的能量波獲得超能力，12月25日這天更重要，將會發生一件震撼世界的大事，並永遠改變人類的生活方式，「這也將100％證明我是個時空旅人，不要忘記這日期。」

同時這名時空旅人也預測，瑞典、挪威、英國和芬蘭將會在2027年聯合起來，成為一個巨大的聯盟國家，這個強國的成立也激勵其他小國想加入，「其他國家喜歡這個想法，這點燃了將大國團結在一起的火花。」

此外，時空旅人旅人預言明年2022年8月20日，地球的天空將變成明亮的綠色，原因是離地球不遠的一顆行星爆炸，行星裡充滿了綠色的岩石炸出，導致天空持續5個小時都是綠色的，之後才會慢慢消失。2024年阿根廷地底下將找到一座3萬5000年前的地下堡壘，且裡面藏有許多秘密，包括遠古時代的古物、技術，以及隱藏的密碼等。

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