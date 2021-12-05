大陸隨著高速網路普及讓家用監視攝影機興起，可用來遠端照看老人或小孩，但也帶來安全隱患。據大陸央視報導，安全技術人員發現在社交平台上可找到大量與監視攝影機偷窺相關的群組與販售，僅需要150元（人民幣，下同）即可購買400台監視攝影機資訊來進行偷窺，300元則可購買黑產掃台工具，1分鐘可掃描幾千台監視攝影機ID。

據央視從手機應用商店根據一些關鍵字篩選，發現超過100多款監視攝影機相關App，其中有8款App存在較嚴重漏洞，例如UID（用戶身份證明）的生成演算法是有問題的，監視攝影機訪問認證機制不夠完善，沒有辦法甄別是正常用戶還是非法用戶。

家住北京的小周就透露，平時工作很忙，家裡又有老人家與小孩，沒辦法在家照看比較擔心，為省事就在網上隨便買了一款監視攝影機用於查看，沒想到自家卻被不法分子「偷窺」。

大陸央網信辦網路安全協調局副局長郭濤對此表示，已經對存在一些漏洞的App進行約談，前期民眾舉報和網信辦網路安全協調局監測到的大約有45萬多個可以被遠端偷窺的監視攝影機，目前已經全部都不可能被利用了。