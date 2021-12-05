直播》 遭施暴記者會後首現身 高嘉瑜談公投綁大選 13:452021/12/05 中時新聞網 黃朝郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高嘉瑜在施暴記者會首度現身，針對公投綁大選議題進行討論。（圖／截自中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，震驚社會，後續更引出一系列綠營人士、知名人物被牽扯上，至今餘波盪漾。高嘉瑜今（5）日出席在台大舉辦的「轉大人公投節」活動，這也是她在施暴記者會後首度現身，將針對公投綁大選議題進行討論，引起網友關注。 高嘉瑜在施暴記者會後首度現身，針對公投綁大選議題進行討論。 訂閱影音： 中時新聞網 1218公投》賴清德台中宣講稱「若身為台中人」會先關心這項公投 程富陽》從一則「新聞現象」看台灣！ 1218公投》馬英九鳳山宣講諷「蔡殺頭」轟開放萊豬「人不如豬？」 1218公投》出席苗栗公投說明會 賴清德：攸關台灣安全公投要投不同意 #高嘉瑜 #林秉樞 #施暴 #公投綁大選 #民進黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林秉樞案掀黑幕？網友揪出PTT「兩帳號」太詭異 常打這首長 09:252021/12/05 政治 新聞透視》綠營網軍橫行 網內互打醜態百出 04:102021/12/05 焦點要聞 1218公投》羅智強夜宿南投宣講 許淑華變迷妹：我就是強粉 08:012021/12/05 政治 林秉樞叫段宜康「老大」鄭照新點名這些人怒轟：綠營網軍掏空國家 12:012021/12/05 政治 噁男性騷馬國正妹 警火速送辦 04:102021/12/05 社會新聞 朱：網軍治國 蔡應出面制止 連：拒絕洗腦 掃進歷史灰燼 04:102021/12/05 焦點要聞 林秉樞施暴高嘉瑜被收押 吳子嘉、李正皓預言結局 09:462021/12/05 政治 稱和林秉樞有一面之緣 趙少康一句話讓綠議員「露餡」 網驚：慌了？ 09:092021/12/05 政治 吳子嘉曝網軍產業鏈 林是段宜康白手套 04:102021/12/05 焦點要聞 政治熱門新聞 1218公投》四大公投最後結果會如何？ 沈富雄看完民調吐「3個字」 - 政治 爆高嘉瑜案內幕？吳子嘉竟點名這大咖一句話：大家信嗎 - 政治 台北市長選戰綠營出現新黑馬？前扁辦主任點名他喊：勝選機會大 - 政治 高嘉瑜案蓋版「論文門」？吳子嘉吐最新分析 - 政治 林秉樞施暴高嘉瑜被收押 吳子嘉、李正皓預言結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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