民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，震驚社會，後續更引出一系列綠營人士、知名人物被牽扯上，至今餘波盪漾。高嘉瑜今（5）日出席在台大舉辦的「轉大人公投節」活動，這也是她在施暴記者會後首度現身，將針對公投綁大選議題進行討論，引起網友關注。

高嘉瑜在施暴記者會後首度現身，針對公投綁大選議題進行討論。
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