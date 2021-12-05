周曉涵接受訪問談青春往事。（LiTV、TVBS提供）

周曉涵接受訪問談青春往事。（LiTV、TVBS提供）

周曉涵接受訪問談青春往事。（LiTV、TVBS提供）

性感女神周曉涵在TVBS新戲《機智校園生活》飾演高中女老師，她日前接受LiTV線上影視訪問的快問快答，被問到她年少懵懂時，曾做過什麼事被老師處罰？超誠實的她表示處罰倒是沒有，不過「昧著良心」當壞孩子的事卻有一件，而且兇手是「青木瓜」！原來她小時候便為了愛漂亮、希望胸部能「UP UP」，竟在放學後跟同學相約攀樹摘青木瓜！

她坦言：「我做了一件很頑皮的事情，但是沒有被老師處罰，因為老師沒有發現！以前小時候還在發育時期，就想要說讓胸部變大一點，然後我們學校有木瓜樹，我放學之後跟同學聯合起來，爬到樹上摘木瓜回家煮湯，感覺可以豐胸。我覺得這件事超蠢的！」不過她當下馬上宣導此舉為不良示範，沒想到一旁的工作人員卻笑鬧喊：「我代表廣大粉絲，肯定與贊同妳當時的明智舉動！青木瓜相當奏效啊！」

周曉涵學生時期曾當過班長、也當過風紀股長跟英文小老師，她坦承自己是標準的文科生，成績最好的科目是國文，最差的是數學，「我就是對數字超級一竅不通，一直到現在管錢的事情還是交給我媽」。

聊到學生時期肯定收過不少學長、學弟告白情書，誠實的她卻表示，「學生時期很少，都是我寫給別人！小時候其實頭髮有點自然捲，然後國、高中有髮禁，我就是米粉妹，又是乾扁瘦的身材，所以我沒有很受歡迎，這也是很合理的事情。以前都是我寫情書給別人，但我覺得很有趣，成了以後一些演戲上，曾有過這麼多追別人的經驗！」不過長大後告白已不流行寫情書，幾乎都是通訊軟體為主，不像當時一筆一字撰寫，這份心意實屬難得。

聊到告白方式，周曉涵貼心表示：「能夠被大家喜歡是很棒的事，這裡每份心意都非常珍貴！」不光信或訊息，在她家樓下彈吉他等著她從陽台望出，「還有就是下課時同學就約我去某個教室陪她拿東西，一進去地上已經用蠟燭排成『I Love you』字樣，同時放著音樂，我覺得編劇可以來問我，我實在遇到太多很奇幻的告白跟被告白的方式！哈！」她也表示，很怕遇到不是陌生人告白，而是非常好的朋友跟她告白，「我覺得這題是最難的，妳要如何好好的拒絕？然後讓你們還是像以前這麼好？」至於如果是告白被對方婉拒？「那就算了，失敗就哭一哭，過兩個禮拜再喜歡下一個就好！趕快喜歡下一個，不要浪費時間，不要浪費青春啊！」

對於高中生能否談戀愛，她認為最重要還是必須「保護自己」，認同小小的曖昧、小小的約會，但不可做出有違男、女情誼上該守分的準則規範，「吃飯、看電影的約會，我覺得這滿OK的，畢竟現在這個年代已經不同！但『保護自己』絕對是首要！」