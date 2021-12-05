國民黨台北市議員徐巧芯昨天在其臉書提出四個問題，希望與林秉樞案有關的前綠委段宜康出面回應，而綠委高嘉瑜前男友馬文鈺也召開記者會提出更多質疑。對此，徐巧芯今在社群平台貼出媒體記者詢問段宜康是否可回應的簡訊，痛批段宜康竟然要她來回應，太不可思議了；徐巧芯舉例指段抹黑別人一級棒，但當被牽涉進重大社會案件時又是如何處理的？

徐巧芯今（5日）在臉書發文痛批，段宜康這是哪門子的「老大」，對其小弟「可割可棄」，對其可能被錄音與互動內容不敢說明？最愛放砲的一代梟雄竟然縮了，質疑難道是默認嗎？徐痛批，「派系老大每天在臉書上攻擊國民黨，這個不對、那個不好，結果自己被外界檢視的時候，連出來面對的勇氣都沒有」？

徐巧芯指出，當年段宜康誣指前立委林滄敏有弊案，最後查無不法，但當時承諾要吞的曲棍球，到現在都沒吞；她並批段宜康以「擠牙膏」的方式在2016年總統大選選舉期間，把當時的國民黨副總統候選人王如玄的軍宅打成弊案規格，結果北檢認定合法不起訴，段一句抱歉都沒有。

如今網軍案疑雲籠罩，徐巧芯直言，「段老大」與林秉樞關係匪淺，甚至願意替林向媒體關切，太多不合常理的舉動遭到外界質疑時，「竟然龜縮起來只敢躲在螢幕後面發文？還把你自己該回答的問題丟給我」？徐怒轟，這不是段宜康的風格吧，第二天了，出來面對吧！