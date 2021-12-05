台南市佳里警分局殷姓警員去年6月藉辦案之便認識一對單親母女，卻在一次登門造訪時，趁母親外出，性侵少女，當時遭記過調職，台南地院依照強制性交罪，重判11年，全案可上訴，警方表示殷男去年8月已黯然離職。

殷姓警員平時績效普通，去年6月因辦詐欺案結識一對單親母女，互加LINE連繫後互動頻繁，彼此交情不錯，除了會一起喝酒聊天，得知母親背債，還主動借錢給母親，為她償還部分債務。

殷警以為走桃花運，其實卻走桃花劫，他在一次休假時，再度到該對母女住處喝酒，竟一時動色心，趁母親外出買酒時，對年僅12歲的少女伸出狼爪，性侵得逞。單親母回家後見房門鎖住，開門見殷男與女兒在房內，才知道女兒遭性侵。

母親事後提出檢舉，社會局社工員上門，得知其女兒事後還出現割腕自殘行為，轉通報警方。佳里警分局去年7月22日接獲通報自家員警性侵案，報請檢察官指揮拘提殷男，殷男雖獲交保，最後仍遭台南地檢署起訴。

殷男供詞反覆，他在檢警偵訊時否認性侵少女，在出庭時又坦承是少女為幫母親還債，主動引誘。台南地院法官分據相關證詞，檢視少女褲子、棉被沾染物採集的液體與殷男的DNA相符，認定他所犯事證明確，依強制性交罪嫌重判11年，全案仍可上訴。

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