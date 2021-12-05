警方在王男車內發現其手煞車下方發現藏有毒品，計查獲毒品214.3公克，成果最為顯著。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方上個月起執行「除暴安民」專案工作，保大特警表現亮眼，線上立破幾十起毒品案，12月迄今查獲逾12起案件；日前於北屯區文心路某銀行前盤查紅線違規停車，發現小客車男駕駛神情緊張，當場在車內手提袋內起獲金融卡、存摺、手機、贓款17萬5千元，全案依詐欺罪嫌及洗錢防制法移送偵辦。

另於北區進化路與大德街口發現1輛自小客車男駕駛未繫安全帶，保大第一中隊特警趨前攔停稽查，發現王姓男子車內飄出愷他命燃燒後味道，其交通工具手煞車下方發現藏有毒品，計查獲毒品214.3公克，成果最為顯著。

警方指出，王姓男子車內包括，AMG包裝毒品果汁粉17包（含袋重71.3公克），大力水手包裝毒品果汁粉12包（含袋重92公克），搖頭丸10包（含袋重6.9公克），高濃度包裝毒品果汁粉1包（含袋重4.9公克），愷他命12包（含袋重39. 2公克），總計查獲毒品共214.3公克，警訊後將王嫌移送台中地方法院檢察署偵辦。

保安警察大隊長劉其賢指出，警方針對街頭聚眾施暴絕對「零容忍」，尤其鬥毆案件，將以優勢警力強勢執法，迅速到場、快打壓制，並且持續加強線上攔查可疑人、車的巡邏力道，絕不容許黑道幫派分子危害本市治安，讓市民有安全宜居的生活環境。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！