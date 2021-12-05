1218公投將至，藻礁公投推動聯盟與數個空污環團今(5)日於立法院前召開記者會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政痛批，總統蔡英文說三接棧橋沒有蓋在藻礁上，結果經濟部卻說三接棧橋的橋墩影響了0.4公頃藻礁，民進黨已經把「騙」當成核心價值。

「棧橋的橋墩難道是從天上飛下來插在那裡嗎？」潘忠政表示，總統蔡英文日前站在三接棧橋上說，大潭三接棧橋沒有蓋在藻礁上面；結果經濟部次長曾文生坦承，7個三接棧橋的橋墩大概用了0.4公頃藻礁，意即破壞了0.4公頃藻礁，形同打臉蔡總統。

潘忠政指出，破壞面積絕對不只是0.4公頃，媒體報導了經濟部次長打臉蔡總統之後，行政院長蘇貞昌竟說「這是假消息，三接棧橋是蓋在礁石上。」王美花最近回應立委質詢時說，棧橋是架在岩石上面，已經跟藻礁無關，「我們的領導人一個騙得比一個厲害！」

潘忠政表示，若看中油空拍圖，光是三接棧橋的橋墩就破壞了0.4公頃藻礁，還要有臨時棧橋，大潭將來還要填海造陸21公頃，另有臨時性棧橋、303個沉箱、運天然氣的航道、防波堤等工程，總計破壞藻礁面積將超過數十公頃；如果三接原方案繼續進行，藻礁受害面積更高達168公頃。

潘忠政呼籲，民眾應展現人民的意志，在12月11日上街頭表達我們不要說謊的總統，12月18日請民眾投下珍愛藻礁同意票，為下一代保留美麗的藻礁，讓蔡總統在民意面前能夠謙卑、謙卑再謙卑。