新北一名自稱為「金山藍鵲」李姓男子，違法捕抓領角鴞、藍鵲等保育類動物，並飼養於家中、販售給友人，基隆地院近日審結，依違反野生動物保育法，應執行1年有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，李男明知領角鴞、黃嘴角鴞、鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲等野生動物，均為行政院農業委員會公告第2、3級保育類動物，非經主管機關同意，不得任意騷擾、獵捕、買賣，但李卻於2017年、2018年間，以每隻800元分別販售2隻、1隻台灣藍鵲給陳姓友人。

據了解，李男時常在住處附近，以鳥網、捕獸夾等器具，捕抓保育類動物，並以鳥籠關養在住處後院，限制其活動，期間陸續獵捕鳳頭蒼鷹1隻、領角鴞4隻、黃嘴角鴞1隻及台灣藍鵲3隻。

法務部調查局台南市調查處接獲檢舉，於2019年11月17日，持搜索票前往李男住處搜索，當場查扣鳳頭蒼鷹1隻、領角鴞3隻、黃嘴角鴞1隻、台灣藍鵲3隻，其中1隻領角鴞於搜索查扣時飛離，後續由新北市政府動物保護防疫處依法收容評估是否野放。

基隆地院近日審結，法官認定，李男違反2次販賣保育類動物，犯意各異，各處有期徒刑6月，得易科罰金，另依違反獵捕保育類動物，判處有期徒刑6月，得易科罰金，應併執行有期徒刑1年，緩刑2年。