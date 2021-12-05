隨著寒流來襲，許多民眾第一個聯想到的就是泡溫泉、吃火鍋，而網上近日就流傳一張6位辣妹裸上身泡湯照，她們圍成一個圓圈、雙手捧傲人上圍就入鏡，而鏡頭由上往下拍的的邪惡視角中，還火辣露出12顆車頭燈，超胸畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，6位性感辣妹圍成一個圓圈、她們雙手捧在胸前遮點就入鏡，從鏡頭由上往下拍的視角拍中，12顆超胸車頭燈緊靠在一起，畫面辣到爆表，他們還大尺度手比愛心遮胸、排排站秀白皙裸背，香豔畫面讓人狂噴鼻血，不過這組照片其實是2019年就拍攝，由於近日適逢泡湯季節，也讓照片再被翻出來討論，而PO出這張辣照的就是大陸網美「娘娘」（Angel Lau）。

網路紅人娘娘以天使臉孔、魔鬼身材在網上有高知名度，在IG擁有15萬粉絲追蹤，不吝嗇展現好身材的她，也常PO出辣照和分享保養文章，這回娘娘再因火辣泡湯照引發討論，不過娘娘當時就曾發文強調，她和姊妹們平時其實很低調「但是，我們高調的時候，絕對不同凡響」，娘娘並呼籲女人要多愛自己，愛自己的容顏、個性、生活、事業和做出自己的自由「有稜有角的女人才會活出自我，每個女人我們一起加油」。