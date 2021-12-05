儘管法國有1000萬名民眾已經接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強劑，病例依舊隨著時序進入冬季而激增，當局今天表示，過去24小時有超過5萬人採檢病毒呈陽性反應。

法新社報導，衛生當局表示，法國過去24小時一口起新增5萬1624起病例。

法國過去一週每天平均新增近4萬1000起病例，遠高過再前一週的每天平均新增不到2萬8000起。

過去24小時約有694人送醫治療，其中119人病情危急，同時期有113人病故。

隨著時序進入冬季，法國國內病例激增；衛生部長維宏（Olivier Veran）目前排除實施封鎖措施，但敦促國內6700萬人，只要是成人，都應該在明年1月中之前接種第3劑COVID-19疫苗。

維宏推文寫道：「1000萬名法國民眾已經接種加強劑以維持對抗COVID-19的防護力。」

明年1月15日後，18歲以上到64歲民眾將必須出示疫苗追加劑接種證明，追加劑接種時間不能超過接種完第2劑的7個月，以維持疫苗護照效力；民眾進入餐廳、酒吧、健身房和其他公共場所都需出示疫苗護照。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，法國爆發COVID-19疫情迄今累計792萬7361人染疫，12萬440人不治。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101205