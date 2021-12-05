印尼塞梅魯（Semeru）火山爆發，火山灰直衝1.5萬公尺天際，民眾拔腿狂奔。

印尼東爪哇省塞梅魯（Semeru）火山噴發至今造成13人死亡、近百人受傷，官方表示至少11個村落被火山灰覆蓋，巨大火山灰雲直衝天際的駭人畫面也嚇得當地居民拔腿狂奔。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，位在印尼人口最稠密爪哇島的塞梅魯火山昨（4）日下午2時30分噴發，印尼國家災害應變總署（BNPB）今日表示，火山爆發已經造成至少13人罹難、98人受傷，數千人被迫撤離。

印尼國家災害應變總署目前仍持續在受災地區進行救援行動，不過由於火山灰及倒塌的樹木導致道路中斷，救難隊員仍無法抵達部份村莊。

印尼東爪哇省塞梅魯（Semeru）火山噴發造成橋梁斷裂。（圖／美聯社）

官方在學校、清真寺、村莊禮堂等地點設置臨時避難中心，多數燒燙傷患者也已送醫急救。

塞梅魯火山噴發導致盧馬姜縣（Lumajang）至少11個村莊被厚重的火山灰覆蓋。

印尼塞梅魯（Semeru）火山4日噴發，火山灰覆蓋當地村莊。

畫面顯示，火山噴發的火山灰、碎石、天然氣在天空中形成龐大高聳的火山雲，火山雲直衝1.5萬公尺天際，噴發高度甚至高於飛機飛行高度，掩蓋住原本應該湛藍的天空，村民見狀爬腿狂奔，畫面相當駭人。

印尼東爪哇省塞梅魯（Semeru）火山噴發造成13人死亡、近百人受傷。圖為當地居民緊急撤離。（圖／美聯社）

海拔3676公尺高的塞梅魯山是爪哇島最高峰，是印尼130座活火山中的其中一座。塞梅魯火山上一次噴發是2020年12月，導致數千人撤離。