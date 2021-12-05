新埔鎮巨埔社區焢窯活動，不少親子是第一次體驗焢窯烤蕃薯。（羅浚濱攝）

早年二期稻收割後，在農田挖土蓋窯升火烤蕃薯，是3到5年級生的生活記憶，新埔鎮巨埔社區發展協會為讓孩童體驗傳統焢窯過程，舉辦焢窯烤蕃薯暨草編研習活動進入6年，讓大小朋友在假日享受難得的焢窯樂！

縣政府農業處長范萬釗表示，巨埔社區從2016年成為農村再生社區後，每年12月二期稻作收割後舉辦焢窯活動，宣傳在地生產的稻米和蕃薯，並結合稻草草編技藝製作古早味的童玩，深具環境教育的意義，也展現巨埔里的農村特色。

往年活動都在吳濁流故居前的稻田舉辦，今年「水土抱抱」的焢窯活動。移到巨埔里8鄰的梯田舉辦，限定100組的焢窯一上網就秒殺額滿，自組造窯每組800元，提供10斤蕃薯、10個雞蛋、10顆橘子及木材等焢窯用品，不少親子都是第一次體驗焢窯。

「2個孫子是第一次焢窯，讓小朋友體驗外，還順便開同學會！」住在巨埔里的吳先生說，他們小時農村生活樂趣之一就是焢窯，很多同學長大後離鄉背景，在台北等地工作也很少回鄉，難得有這個機會，讓大家重聚回憶年少時光。

小朋友都在大人指導下蓋好窯，有經驗的長輩會先看風向，在放稻草引火後，濃煙才不會迎面撲來，現場並有草編DIY、童玩體驗、紮稻草體驗及筊杯送地瓜等田間活動。

待窯土燒紅後，親子們把蕃薯和包上鋁泊紙的雞蛋丟進窯內，再用鋤頭或鏟子等工具將窯打掉，把土整平成1座小山，約半小時開窯挖出熟熱飄香的蕃薯，享受專屬田間的美味，共渡農村秋收後最歡樂的時光。