疫情指揮中心宣布，本周起將在全聯174家門市設立疫苗接種站，一名自稱在醫療院所工作的網友表示，台灣隨處都有診所，甚至偏鄉也有衛生所可打疫苗，「到附近醫院或診所打疫苗很難嗎？」且現場動線、疫苗保存、人員配置、是否出動醫師、發生不適如何後送等都有配套嗎，直呼想出在全聯打疫苗的政策真的「很白痴」。

原PO今（5）日於PTT八卦板怒罵，美國與台灣的風土民情不同，美國不僅地大，去醫療院所可能要開好幾個小時的車，反觀台灣地狹人稠，到處都有診所，偏鄉也有衛生所可施打疫苗，與美國相比，方便很多。

原PO說，全聯打疫苗政策上路，有考慮到現場施打動線、疫苗保存、施打人員配置、醫師是否到現場，以及民眾接種後不適該如何後送等問題嗎，「政策講得很簡單，我就問一句，到醫院或附近診所打疫苗很難嗎？一定要拿著雞鴨魚蔬菜打？提出這個政策到底多白痴？有卦嗎？」

貼文曝光後，引發鄉民討論，「終於有人說話了，我就在想到底為何要這樣搞」、「我是醫護，基層醫護人真辛苦，要支援這種蠢政策」、「我也好奇全聯那麼小是要怎麼打？」、「台灣診所那麼多，去全聯打幹嘛」、「不知道又會報廢多少疫苗」、「一個結帳大媽可以癱瘓一個結帳櫃檯，請問一個要打疫苗的結帳大媽，可以癱瘓多久？」