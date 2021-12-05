為了讓藝術更貼近生活，並且落實企業結合藝術的實踐方案，2003年起由富邦藝術基金會擔綱，設計金控集團一致性對外禮贈的「企業年品」。其中，「中國年生肖」正是歷年最受海內外喜愛的主題，由於生肖傳達對於中國年的回應，不僅從設計當中反映文化背景，更代表了年節對於華人的意義。此外，由富邦藝術基金會推出最具代表性的「藝術家主題」同樣受到歡迎與矚目，經由富邦藝術基金會將長年於展覽中合作的藝術資源轉置為年節喜賀，透過企業的客戶網絡，讓創作者有機會以不同的姿態與人見面，除了延長展覽的能見度與視覺印象外，也再次介紹藝術家與其作品讓大眾知道，落實藝術基金會對於推廣藝術教育的初衷。

2022年以「平添色彩的國際地平線」為主題，將歷年曾參展由富邦藝術基金會所策劃的「粉樂町當代藝術展」國際藝術家最新藝術創作，置入於月曆與桌曆設計當中，包含日本大卷伸嗣、韓國權奇秀、法國Severin Millet、義大利Philip Giordano、英國Filthy Luker、美國HENSE等十二位國際藝術家，透過藝術的視角，擘畫國際的地平線，同時也讓全球的創作人參與台灣的文化，讓歷時20年的藝術家為我們發聲，同時也呼應富邦藝術基金會所籌建即將落成的美術館之使命與願景，成為全球文化藝術的入口。