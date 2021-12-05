環境保護署今年8月24日修正「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，規定餐飲業須裝設空污防制設施，但考量疫情影響，宣布新設一定規模的餐飲業，延至明年1月1日起實施；既存餐飲業符合規範期程不變，明年2月1日起實施。台中市環保局5日表示，全市達一定規模餐飲業者共有169家，其中約9成業者完成裝設空污防制設施，市府呼籲餐飲業者落實裝設空污防制設施，以免受罰。

台中市環保局長陳宏益表示，台中市目前列管169家營業面積一千平方公尺以上或300位座位數以上的餐飲業者，約有9成餐飲業者，已裝設空污防制設施；另未裝設防制設備的餐飲業者，應於規定時間內，依管理辦法設置集氣設施、油煙處理設備，並符合相關設置距離、處理風量與效能規範，業者應落實紀錄操作、清潔或保養情形。

若業者違反《空氣污染防制法》第32條第1項第5款規定「餐飲業從事烹飪，致散布油煙或異味污染物」者，可處新台幣1200元以上至500萬元以下的罰鍰，切勿以身試法。

環保局指出，台中市餐飲業多與住商混合區比鄰，導致油煙異味逸散，引起附近居民關切，在餐飲油煙污染陳情案件中，常見餐飲業者未設置或未正常操作污染防制設施所引起，因此，要求餐飲業者落實安裝油煙設備、確實操作、定時保養維護紀錄，有效降低油煙逸散及維護空氣品質，同時顧及鄰近民眾健康。

環保局說，今年度不僅加強派員進行稽查及輔導業者裝設或改善油煙防制設備，也透過視訊會議邀請台中市連鎖店、各類型業者及燒烤業等列管場所，參加餐飲業宣導會，會中除透過法規宣導外，也邀請朝陽科技大學環境工程與管理系教授楊錫賢，講解烹煮時該如何防制油煙逸散污染，以改善餐飲油煙對環境空氣的影響。

此外，今年度「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」公告後，環保局發現多數列管餐飲業者查核缺失，以未填載操作及維護保養紀錄單為主。因此，環保局呼籲餐飲業者每個營業日，至少要依法規要求填寫紀錄，並保存紀錄2年，以利追蹤查核。