針對美國國務卿布林肯4日稱台灣為「創新性國家」，中國官媒人民日報批他公然挑戰一個中國原則；又指美國刻意提高「台灣關係法」和「6項保證」地位，其內容違背中美3個聯合公報。

布林肯（Antony Blinken）在當地時間3日出席路透社主辦的「NEXT虛擬全球會議」時，警告中國若犯台恐是「災難性決定」。他也在會中指台灣是強健的民主政體、經濟體，和創新性國家（innovative country）。

人民日報4日晚間發表國際評論「鍾聲」，不點名批評布林肯公然將台灣稱為國家，和將「改變現狀」的罪名強加給中國。

評論稱，布林肯的言論違反「一個中國原則」，違背美國在中美3個聯合公報中作出的政治承諾。又宣稱台海新一輪的緊張局勢，「美政客和台灣民進黨當局是始作俑者」。

評論又指，美國刻意提高「台灣關係法」和「6項保證」的地位，是為所謂確保台灣防衛能力的說法找藉口。

文章強調，「台灣關係法」和「6項保證」是美國單方面制定，「內容違背中美3個聯合公報」，是完全錯誤、非法和無效的，中國從一開始就堅決反對。

「鍾聲」強調：美國用「台灣關係法」和「6項保證」來界定對台政策，「是嚴重錯誤的」。

1979年中美建交之際，美國國會通過「台灣關係法」，規範台美的雙邊關係。1982年中美磋商簽署有關美國軍售台灣的「八一七公報」時，美國政府對國會和台灣做出「6項保證」。

據美國官方2020年的解密，「6項保證」包括：美國未同意設定結束對台軍售日期、未同意就軍售徵詢中國意見、不擔任兩岸間的斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變對台主權立場，不會對台施壓要求和中國談判等。

隨著中美關係變化，美國官方自川普（Donald Trump）總統任內，在談及台海議題時，頻繁將「6項保證」和「台灣關係法」及中美三個聯合公報並列。

中國則始終強調「台灣關係法」和「6項保證」是無效的。（編輯：沈朋達）1101205