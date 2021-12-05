明年1月27日將就職成為宏都拉斯首位女總統的秀瑪菈．卡斯楚，打算要求聯合國協助對抗國內猖獗的貪腐問題，並將敦促國會廢除「免於懲處的法律」。

62歲的左派自由重建黨（Libre）黨魁秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）今天接受法新社訪問時表示，將致力廢除近年來「掩蓋所有貪腐」的法律；她明顯是在影射葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）政府。

她說：「宏都拉斯需要女性的心，一位了解人們需要的女性的心。」

秀瑪菈．卡斯楚是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，她今天透過WhatsApp回答法新社提問，以下是她對其他議題的回答。

●移民和貧窮

宏都拉斯1000萬人口約6成生活在貧窮之中，2018年以來數以千計人北漂美國，希望找到工作。

秀瑪菈．卡斯楚對此表示：「我們的承諾是保證宏都拉斯人擁有尊嚴生活的環境：自由、所有孩童和年輕人教育普及，以及醫療照護普及。」

●打貪

2016年葉南德茲承認選戰經費部分取自公帑之後，美洲國家組織（Organization of American States, OAS）派遣反貪腐任務團前來宏都拉斯，但2020年宏國政府與美洲國家組織無法就延展任務的授權達成共識，代表團因此而離開。

秀瑪菈．卡斯楚希望重啟高層級的代表團，但這次希望由聯合國來領導。她說，已接觸聯合國官員討論相關事宜。

秀瑪菈．卡斯楚並表示，她的政府將對國會遞交提案，「廢除讓（葉南德茲政府）獨裁得以持續的法律」。她特別提到把政府採購列為機密資訊的所謂「祕密法」，「他們透過這項法律掩蓋所有貪腐」。

●與美國關係

1980年代以來就在宏都拉斯設有軍事基地的美國，呼籲進行平和且透明的選舉，並密切關注選舉過程。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已表達與秀瑪菈．卡斯楚合作的意願，秀瑪菈．卡斯楚則形容雙邊關係「友好」。

秀瑪菈．卡斯楚表示：「主要議題之一是移民，人權的捍衛，以及移民的安全，尤其是孩童與其家人的安全，都是基本。」

●對抗毒品走私

毒品走私已入侵到國家最高層級，現任總統的胞弟胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez）因走私毒品在美國終身監禁。

秀瑪菈．卡斯楚表示：「我們將對抗毒品走私，我們將保障邊境安全，空中和海上皆然。這樣一來，毒品走私和軍火走私就不會發生在我們境內。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101205