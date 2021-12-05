五堅情首次以演唱會形式合體演出。（滾石唱片提供）

五堅情上演剪影更衣秀，展現好身材。（滾石唱片提供）

五堅情上演剪影更衣秀，展現好身材。（滾石唱片提供）

五堅情熱力唱跳新歌〈月面著陸〉。（滾石唱片提供）

陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）、婁峻碩昨晚(4日)舉辦「五堅情 Moon Landing Experience 5G 線上試航互動音樂會」，斥資1600萬打造，吸引全球近萬名歌迷粉絲線上觀看，5人除了演唱自己的招牌歌曲，也特別選唱五月天歌曲〈溫柔〉，小賴有感而發當場噴淚。

五堅情前晚坐在高腳椅上演唱〈溫柔〉時，天幕轉換成宇宙星空，背景出現營火和帳篷，彷彿大夥在月球上露營，小賴忍不住落淚，他在會後訪談透露，當時想到自己在高中、大學時期，因家裡出了點問題，沒辦法參加畢業旅行，才會有感而發，他說：「第一次感受到，原來旁邊還有人陪著我們一起度過成長，因為一路以來我都是一個人。」

而演唱會最有趣的是，5人直接在現場換裝上演剪影更衣秀，團員們在白色帷幕後幫彼此穿脫服裝，觀眾可透過剪影畫面，看到5人身材與手臂、背部肌肉線條。

對粉絲來說是福利卻是5人最擔心的部份，事後婁峻碩說：「最擔心換衣服那part露點」，因為觀眾可以從剪影畫面看到他們的身材甚至內褲形狀，邱鋒澤接話：「內褲形狀清楚，好過站側面、其他地方清楚！」小賴問他：「你有在怕嗎？」邱鋒澤坦言自己個性保守、害羞：「當然怕呀」婁峻碩急說，還好巨蛋演唱會不會有這橋段，小賴則開玩笑說：「還是到時候改成30秒內沒換完，布幕就掉下來！」

此次音樂會是五堅情首次以演唱會形式合體演出，除了帶來12首歌曲，更包含豐富的粉絲線上互動環節。這次演唱會籌備下來，婁峻碩表示：「對實體演唱會更有信心了！覺得團體5個人去分擔一場演唱會，各司其職，其實比原本自己做演唱會更完整，也可以用很滿的能量把事情做好，所以蠻期待高雄巨蛋的演出！」並自信表示：「我們線上演唱會都做成這樣了，高雄巨蛋其實有更多的橋段、更多的內容和視覺效果，所以很期待！」

五堅情也將發行首張專輯，邱鋒澤預告：「接下來還是有新歌的，〈月面著陸〉只是一個開始。」規劃時也做了很多紀念品，會是很值得收藏的一張專輯，敬請歌迷粉絲拭目以待。

五堅情將在明年2／19登上高雄巨蛋舉辦首場萬人實體演唱會，演唱會門票於12／10（五）中午12點正式開賣，五堅情也將於12／11（六）下午兩點在西門武昌誠品舉辦簽票會。