縣府交旅處在竹東等鄉鎮增設30組行人觸動號誌。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣關注高齡者交通安全，道安會報提出「高齡者道路交通事故分析及改善專案」，分析今年1至10月交通事故死亡人數中，高齡者佔了近4成，亡者以機車和行人居多，將加強宣導「路口慢、看、停；行人停、看、聽」，透過教育、監理和執法等多管齊下維護交通安全。

縣長楊文科提醒高齡者，切勿貪圖方便直接穿越馬路，行走時靠邊走，服藥物後注意有無副作用再駕駛，盡量多穿亮色系衣物，尤其在清晨、夜晚或視線不良時。騎機車也要遵守兩段式左轉規定，務必注意大車視線死角、內輪差，避免與其併行，最重要的就是無照請不要開車騎車上路。

交旅處長游志祥指根據近5年交通事故統計分析，以行政區來看，竹北市佔29.6％最高，竹東鎮居次20.8％，湖口鄉15.1％居第三，發現高齡者發生交通事故，有近6成是在非路口區域的「路段」。

分析肇事原因主要有，「未注意車前狀態」及「穿越道路未注意左右來車」，另最值得關注的是，高齡者駕駛車輛發生死亡事故中，無照駕駛就佔了2成。

游志祥表示，高齡者一旦發生事故，傷亡程度往往比較嚴重，屬於道路安全事故高風險族群，因此新竹縣道安會報橫向整合各單位，透過交通、教育、宣導、監理及執法等手段，維護高齡者「行」的安全。

在工程方面，目前在新埔和竹東等鄉鎮共增設14處路口行人穿越道、19組一般型及16組放大型行人專用號誌、30組行人觸動號誌等，提供安全通行路徑，讓用路人得知剩餘可通行秒數，也讓視力較差高齡者看得更清楚，塑造高齡者友善交通安全環境，保障行人通行安全。

監理方面，啟動全面關懷計畫，調查高齡者駕駛需求，鼓勵駕照繳回或換照。在執法面，加強肇事熱點違規取締外，也囑託各派出所清晨巡邏警員，向晨起運動高齡長輩發放夜間安全反光條並加強宣導。

教育及宣傳面，則結合路老師團隊至各樂齡學習中心等處所，完成80場次的交通安全宣導活動，並透過行動廣告宣傳車深入13鄉鎮及至深入疫苗施打站，希望盡可能接觸高齡者，宣導交通安全的重要性，同時持續與公所共同努力推動公共運輸服務，維護高齡者「行」的安全。