全球醫療器材產業產值高達6、7千兆元台幣，其中智慧醫療更是風起雲湧，學者直言，台灣面臨高齡化與少子化浪潮下，結合AI發展智慧醫療，將是重要契機，建議產官學研創應同時積極投入，才能不被時代超車。

2021年台灣醫療科技展在南港登場，新光醫院今年與新光人壽、新光銀行、新光保全以「卓越體驗，永續新光」主題推出6大展區，並連續4天舉辦健康達人講座，今天醫療展閉幕，講座主講人由台灣人工智慧學校校務長蔡明順，他以台灣醫療產業AI化現在進行式為題，分享全球智慧醫療產業的現況與十年後台灣的展望。

蔡明順表示，過去醫療品質參差不齊，但在有人工智慧介入開始，改變了醫療有限的現況。他舉例，透過人工智慧，可以協助醫生判別病情，減少誤判提供更精準的治療方法；如今更是達到生物學上重大突破，例如過去普遍認為透過遺傳的傳統疾病無法醫治，如今透過新的基因預測技術，可帶來革命性改變，為新的藥物開發帶來契機。

什麼是智慧醫療？蔡明順表示：可分成智慧醫療與精準醫療。前者包含智慧醫療影像、臨床醫療、病理診斷等面向；後者則是基因體技術、蛋白質體技術、轉譯體技術等，他指出，台灣從2021年到2030年將面臨高齡化同時又少子化帶來的老年扶養比過高所帶來獨居失能、居家照護與遠距醫療等需求問題，「此刻就是AI的機會」。

不過，蔡明順也坦言，智慧醫療涉及到人和生命安全，不是那麼容易做。而且許多罕見疾病沒有足夠數據可以做機器學習。很多醫療數據，特別是影像、電子病歷、ECG訊號，都涉及個人隱私，因此全世界醫療的創新，科技業投入的力道很大，但得到的回報卻不高。例如今年8月，Google宣布退出醫療市場，但其實不是真的退出，而是把團隊重組。

至於台灣的契機在哪？蔡明順表示，台灣實施了25年的健保，有大約2萬家診所、500家醫院、23家醫學中心，醫療水準可排進全世界前三名。不只健保資料庫，還有累積幾十年的中研院基因資料庫等，全球許多電子大廠，科技巨擘對台灣的醫療很感興趣，呼籲包含產業、政府、學術、研究與創投等五方共同投入，台灣下個十年，才能與世界潮流並進。