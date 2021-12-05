中信兄弟勇奪中華職棒32年年度總冠軍。中國信託商業銀行明（6）日起推出中信兄弟聯名卡消費不限金額筆筆抽限量簽名球；中國信託銀行信用卡卡友還可參加限量500名的12月帳單折抵新臺幣7777元抽獎活動，還有新北中信特攻籃球隊主場門票刷卡優惠，一同分享中信兄弟總冠軍封王的榮耀與喜悅。

中信兄弟球迷好康不斷，自今年12月6日起至12月12日止，至中信兄弟直營、網路門市刷中信兄弟聯名卡享17倍的超象點高回饋，活動期間刷中信兄弟聯名卡不限金額筆筆可抽「中信兄弟總冠軍球員簽名大球」1顆、「中信兄弟總冠軍MVP簽名球」10顆。活動期間申辦中信兄弟聯名卡，並於核卡30天內累積消費滿新臺幣888元（含），以及中信兄弟聯名卡卡友累積消費滿新臺幣888元（含）皆可獲得總冠軍限定口罩組。

慶祝中信兄弟封王，今年12月6日起至12月12日止，中信卡友們17享多重餐點優惠，持中信卡在麥當勞餐廳消費滿新臺幣49元（含）贈蛋捲冰淇淋兌換券乙張，即日起至明（2022）年1月11日止，消費不限金額天天送咖啡買1送1分享券。今年12月6日起至12月12日止，用王品集團－王品瘋美食APP的瘋Pay綁定中信卡付款享10％瘋點數回饋；另外，卡友到秀泰影城販賣部亦可用中信紅利點數、中信兄弟超象點160點兌換限定組合（含大杯碳酸飲料乙杯及中份爆米花乙份，每卡限領2份，全臺限量7777份）。

中國信託信用卡卡友可參與12月帳單折抵金新臺幣7777元的幸運活動（抽出500名），活動免登錄擴大感恩卡友。另外，喜愛運動的中信卡友則可於今年12月6日起至12月12日止，持中信卡到尚智體育用品獨立門市單筆消費滿新臺幣3000元（含）現折新臺幣300元（每人每日限折乙次），至大魯閣棒壘球打擊場刷卡買代幣享買1送1優惠，還有小北百貨單筆消費滿新臺幣299元（含），贈小北會員點1700點，首三日加碼贈刷卡金新臺幣17元（每人限贈乙次）。球迷朋友到中信卡優惠或中國信託優惠情報讚Facebook貼文中留言及分享，即可抽總冠軍簽名球衣10名，務必把握機會。

刷卡消費回饋外，中信銀行亦提供基金、跨行轉帳手續費雙重好康，今年12月6日起至12月12日止，期間在專屬活動網頁提供限量共1717組基金定期（不）定額1折信託申購手續費優惠券（中午12時開搶），每日還大放送1717組跨行轉帳手續費0元優惠券（適用通路為中國信託網路銀行及Home Bank APP，中午12時開搶），就是要讓客戶把握機會賺取好康。

中國信託為全臺第一家投入五級棒球運動的企業，冠名贊助中信兄弟奪下首座總冠軍，今年更擴大支持職業籃球中信特攻，為祝賀中信兄弟封王，中信特攻同步祝賀，即日起至今年12月11日為止，刷中信卡網路購買中信特攻籃球隊12月主場門票享9折優惠（每場限量1000張）、持中國信託VISA卡網路購買指定座位區享買1送1優惠（限量1500張），登錄活動再享刷卡金10％現金回饋（限量5000名）。