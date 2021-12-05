花蓮慈濟醫院影像醫學部主任高鴻文5日在「2021台灣醫療科技展」花蓮慈院攤位，於專家講座分享「微創介入性腦中風治療」，指出影像檢查可以透過AI系統立即完成判讀，分析血管阻塞程度並評分腦中風面積。（楊亞璇攝）

花蓮慈濟醫院影像醫學部主任高鴻文5日在「2021台灣醫療科技展」花蓮慈院攤位，於專家講座分享「微創介入性腦中風治療」。（楊亞璇攝）

花蓮慈濟醫院影像醫學部主任高鴻文5日在「2021台灣醫療科技展」花蓮慈院攤位，於專家講座分享「微創介入性腦中風治療」。（楊亞璇攝）

花蓮慈濟醫院影像醫學部主任高鴻文5日在「2021台灣醫療科技展」花蓮慈院攤位，於專家講座分享「微創介入性腦中風治療」，指出影像檢查可以透過AI系統立即完成判讀，分析血管阻塞程度並評分腦中風面積，醫師與家屬可根據判讀結果，決定是否進行取栓治療，系統也會通知所有醫療團隊成員手機，在最短時間完成治療前準備。

去年國人10大死因第4名為腦血管病變，其中腦中風為大腦血液供應受阻，中斷過久易造成死亡，也容易造成嚴重神經功能障礙，高鴻文表示，腦中風治療除開顱外，已有微創取栓治療方式，透過人工智慧(AI)工具，病人可更快速得到更完善治療。

高鴻文說，花蓮慈院目前開始建置AI系統，腦中風病人做完電腦斷層掃描(CT)或磁振造影檢查(MRI)後，影像透過AI系統立即完成判讀，分析血管阻塞程度並評分腦中風面積。

高鴻文指出，醫師與家屬可根據判讀結果，決定是否進行取栓治療，系統也會通知所有團隊成員手機，包括急診部、神經內科部、神經外科部、麻醉科、影像醫學部、護理部等中風治療團隊，在最短時間完成治療前準備，提供病人更迅速完善處置。

高鴻文說，以取栓治療而言，從鼠蹊部置入導管，穿過股動脈到中大腦，醫師透過導管輕巧將抽吸或支架取栓裝置放到阻塞位置進行血栓移除，順利移除血栓後，受影響中風區域組織與細胞有可能大程度保留並得到較佳的復健效果。

高鴻文舉例，一位52歲男性有高血壓病史病人，發病後滿分五分的力氣僅剩二分，在中大腦動脈血栓堵住情況下，經過取栓後讓血流順利通過，將大腦損傷降到最低；另一位是患有多種慢性病的72歲婦人，到院時口齒不清，經檢查為內頸動脈堵住的血栓，即時透過取栓手術可讓大腦恢復血液供應，並提高病人治療後的改善程度。