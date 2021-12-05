台中市後備憲兵荷松協會5日舉行理事長暨梅荷夫人聯誼會會長交接典禮。（後備憲兵荷松協會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市後備憲兵荷松協會5日舉行理事長暨梅荷夫人聯誼會會長交接典禮。（後備憲兵荷松協會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市後備憲兵荷松協會5日舉行理事長暨梅荷夫人聯誼會會長交接典禮，並捐贈台中市政府1輛小型復康巴士，副市長令狐榮達代表受贈時指出，後備憲兵荷松協會和市府是友好的伙伴關係，交流密切，感謝原任理事長林暉智和原任會長張秀文辛勞付出與努力。

令狐榮達表示，台中市今年累積獲贈超過50台復康巴士，他代表市府及所有身障朋友向各捐贈者或單位表達萬分感謝，也感謝後備憲兵荷松協會多年以來默默行善，秉持「一日憲兵、終身憲兵」的成立宗旨，支持政府，服務民眾，發揮後備憲兵強大的安定社會力量，也期待新任理事長鄭登元和新任會長吳佳頤繼續帶領協會，未來和市府有更多合作機會，加強聯繫情誼。

台中市後備憲兵荷松協會理事長林暉智去年12月6日接任當天就捐獻10萬元給消防局，添購消防救難物資，也捐款5萬元及物資給苗栗縣育幼院，一年來結合台中市29個區後憲分會，辦理將近40場捐血活動，推動寒冬送暖急難救助，疫情期間又捐贈防疫物資給相關單位，去年當選台中市好人好事代表，也榮獲行政院退輔會頒發榮民楷模獎狀，更與後憲幹部一起集資購買價值120萬復康巴士，捐贈台中市社會局。

林暉智於2011年7月4日從台中市憲兵隊中校副隊長任內退伍後，當月18日就接任後憲保全公司董事長，當時只有10多名員工，經過十年來努力，今年已累積到1000多名員工，服務範圍從桃園到高雄，已經穩居中台灣前三大保全公司之一。

社會局指出，台中市有12萬7千多名身心障礙者，全市275輛復康巴士一年出動超過89萬趟次，共服務4萬9279位身心障礙者，每一輛復康巴士皆被賦予重要的使命，載送身障朋友安全到達目的地。社會局陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾的行車安全，復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎社會各界共同為身障服務而努力。